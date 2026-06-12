Якубович оказался в больнице после угощения от участницы «Поля чудес»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович поделился историей о том, как однажды серьезно отравился угощением от одной из участниц шоу.
По словам телеведущего, участница привезла с собой на передачу внушительный набор съестного, включавший копченые колбасы и другие продукты. Женщина выложила гостинцы на барабан и начала передавать приветы своим родным и близким.
Ведущий, желая поддержать атмосферу передачи, сделал вид, что голоден, и принялся есть предложенные продукты.
«И все было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание», — рассказал Якубович в беседе с «Телепрограммой».
В результате инцидента ведущий провел три дня в больнице, восстанавливаясь после отравления.
Ранее Якубович рассказал, что занимается спортом каждый день.