Якубович оказался в больнице после угощения от участницы «Поля чудес»

«И все было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание», — рассказал Якубович в беседе с «Телепрограммой».