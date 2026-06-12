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Губернатор Новосибирской области поздравил сибиряков с Днем России

В поздравлении Андрей Травников подчеркнул значимость национальных традиций.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей региона с Днем России. В своем обращении он назвал этот праздник главным государственным событием, которое объединяет людей и вызывает чувство гордости за страну.

Андрей Травников отметил, что Россия обладает богатой историей и великими достижениями. По его словам, страна обладает сильным духом и славными традициями.

— Мы гордимся нашим народом — трудолюбивым, мужественным, стойким, способным преодолевать трудности и всегда идти вперед, — написал губернатор в своем канале в «Макс».

В завершение поздравления губернатор пожелал всем землякам процветания. Он выразил надежду, что патриотизм и сила единства будут и дальше помогать развивать страну. Андрей Травников призвал каждого жителя области сохранять в сердце гордость за свое Отечество.