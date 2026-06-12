Кинолог Макаренкова заявила о риске исчезновения русской псовой борзой

При этом в домашних условиях собака ведет себя как аристократ — она очень культурная и деликатная. «В городских условиях собака тоже может жить. В квартире ее действительно почти не видно. Она побегала, поела, легла отдыхать — и ведет себя очень тихо. Она никогда не будет навязчиво требовать еду или внимание. Собака может лишь вежливо посмотреть на хозяина. Русская псовая борзая действительно аристократична во всех смыслах этого слова», — отметила Макаренкова.