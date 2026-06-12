За сутки в Красноярском крае ликвидировано 7 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Погибших и пострадавших нет. В трех случаях горел мусор.
В селе Бражное Канского округа из-за короткого замыкания электропроводки сгорели хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила около 180 квадратных метров. В тушении участвовали 16 человек и восемь единиц техники, в том числе добровольцы.
В селе Ермаковском на улице Октябрьской загорелись пиломатериалы. Площадь пожара составила около 48 квадратных метров. Огонь ликвидировали семь человек и три единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.