Суд рассмотрит иск к Олегу Газманову на 44 миллиона рублей

Газманов в 2024 году обратился в правоохранительные органы, заподозрив своего директора в хищении средств, поступающих с концертов. В результате Царенко был приговорен к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Вскоре по схожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей. Артиста допросили по обоим делам в качестве потерпевшего.