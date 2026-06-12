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Главные часы Красноярска поздравляют горожан с Днем России

В День России главные часы в Красноярске играют гимн страны.

Источник: Комсомольская правда

12 июня, в День России, главные городские часы Красноярска исполняют гимн страны. Услышать его можно сегодня в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.

Красноярский «Биг-Бен» был построен при Петре Пимашкове по проекту легендарного архитектора Арэга Демирханова. В 2019 году зародилась традиция играть разные мелодии к праздникам и знаменательным датам.

Напомним, что в 2026 году Красноярск отмечает 398-летие с 11 по 14 июня, а 12 июня — совместно с Днем России. В эфире радио «Комсомольская правда»-Красноярск 107,1 FM руководитель департамента социального развития, заместитель главы города Евгения Юрьева рассказала, как город проведет эти дни.