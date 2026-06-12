Красноярский край на форуме в Москве рассказал о рекордном турпотоке в 1,4 млн поездок

«Красноярский край невозможно увидеть за одну поездку. Туристические предложения охватывают все сезоны: летом — круизы, походы и фестивали, зимой — горнолыжный отдых и арктические впечатления. С каждым годом путешественников становится больше, и для нас это главный показатель того, что отрасль развивается. Форум “Путешествуй!” — хорошая возможность рассказать о том, чем сегодня живёт край и какие впечатления он может подарить», — рассказала руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.