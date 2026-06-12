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Красноярский край на форуме в Москве рассказал о рекордном турпотоке в 1,4 млн поездок

По итогам 2025 года туристический поток в Красноярский край превысил 1,4 миллиона поездок — это на 10,5% больше, чем годом ранее. С начала 2026 года количество поездок выросло еще на 6,5%.

По итогам 2025 года туристический поток в Красноярский край превысил 1,4 миллиона поездок — это на 10,5% больше, чем годом ранее. С начала 2026 года количество поездок выросло еще на 6,5%. С такими результатами регион участвует в международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит на ВДНХ в Москве с 10 по 14 июня.

На стенде, оформленном под концепцией «Зарядись энергией Красноярского края», центральный объект — арт-объект «Водопад», вдохновленный сибирскими водопадами. Гости стенда узнают о туристических маршрутах, участвуют в интерактивах, а представители туроператоров презентуют готовые программы путешествий. Регион предлагает туристам разные форматы: от поездок в Арктику и отдыха на природе до событийных и гастрономических туров.

«Красноярский край невозможно увидеть за одну поездку. Туристические предложения охватывают все сезоны: летом — круизы, походы и фестивали, зимой — горнолыжный отдых и арктические впечатления. С каждым годом путешественников становится больше, и для нас это главный показатель того, что отрасль развивается. Форум “Путешествуй!” — хорошая возможность рассказать о том, чем сегодня живёт край и какие впечатления он может подарить», — рассказала руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.

Делегация края также участвует в деловой программе форума: представители региона выступают на отраслевых сессиях и экспертных дискуссиях о развитии внутреннего туризма, продвижении регионов и создании новых турпродуктов. Отдельное внимание уделено гастрономическому туризму — красноярцы делятся успешными практиками на тематической сессии. Участие в таких мероприятиях соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство» — повышать доступность путешествий по России, привлекательность регионов для гостей и создавать новые туристические продукты.

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