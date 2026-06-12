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Гнездо болотного луня с пушистыми птенцами нашли в Омской области

В нём находились птенцы.

Источник: Соцсети

В Крутинском районе Омской области инспектор во время патрулирования обнаружил гнездо болотного луня. В нём находились птенцы, сообщили в телеграм-канале «Управление по охране животного мира».

Луни устраивают гнёзда на кочках, в тростниковых заломах или густых зарослях у воды, часто окружённых водой — это защищает от наземных хищников. Гнездо представляет собой массивную платформу из стеблей и веток, а маленькие птенцы покрыты белым или серовато-белым пухом и похожи на одуванчики.

Специалисты напоминают: конец мая и июнь — ответственный период для хищных птиц. Взрослые особи активно защищают гнёзда и могут атаковать любого, кто подойдёт слишком близко.

Ранее мы сообщали, что в Омске определили самых талантливых собак и лучших дрессировщиков.