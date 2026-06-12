Гнездо болотного луня с пушистыми птенцами нашли в Омской области

Луни устраивают гнёзда на кочках, в тростниковых заломах или густых зарослях у воды, часто окружённых водой — это защищает от наземных хищников. Гнездо представляет собой массивную платформу из стеблей и веток, а маленькие птенцы покрыты белым или серовато-белым пухом и похожи на одуванчики.