Москва, Свердловская и Новосибирская области стали самыми везучими регионами РФ

За пять месяцев совокупный объём выигрышей по стране превысил 8,7 млрд рублей. В среднем это порядка 58 млн рублей в день. За этот же период в лотерее появилось 285 новых миллионеров — примерно по 13 каждую неделю. Наиболее высокая концентрация выигрышей зафиксирована в Москве: жители столицы получили 1,096 млрд рублей. Далее следует Свердловская область с результатом 621,8 млн рублей, затем Новосибирская область — 514,4 млн рублей.