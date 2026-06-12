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В Волгоградской области застрелят 11 шакалов, терроризирующих пять сёл

В Камышинском районе Волгоградской области разрешен отстрел 11 шакалов, которые угрожают жителям.

В Камышинском районе Волгоградской области разрешен отстрел 11 шакалов, которые угрожают жителям пяти населенных пунктов. В облкомприроды сообщили, что мероприятия по регулированию численности этих животных пройдут до 7 июля включительно на территории охотничьего заказника «Куланинский».

— Причины, вызвавшие регулирование численности охотничьих ресурсов — угроза нанесению ущерба здоровью граждан, — пояснили в профильном комитете.

В данном случае, как поясняется, расплодившиеся шакалы создают угрозу жителям сел Бутковка, Щербаковка, Щербатовка, Верхняя Куланинка и Воднобуерачное, так как стали появляться в этих населенных пунктах.

Напомним, что весной этого года в границах территории заказника «Куланинский» уже проводился отстрел шакалов, однако, судя по всему, потребность в регулировании численности этих хищников возникла вновь.

Фото сгенерировано ИИ.

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