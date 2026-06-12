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В дептрансе объяснили омичам, когда можно просить кондиционер в автобусе

В департаменте транспорта Омска рассказали о температурных нормах для автобусов, троллейбусов и трамваев в жару.

Источник: Om1 Омск

В мэрии сослались на стандарт федерального Минтранса. Если среднесуточная температура на улице ниже +5 градусов, в салоне должно быть не меньше +12 градусов. При температуре за окном выше +20 градусов в транспорте должно быть не больше +25 градусов.

В департаменте уточнили, что возможны отклонения из-за частых остановок. Если транспорт часто открывает и закрывает двери на остановках, то фактическая температура в салоне может отклоняться от рекомендуемых значений, пояснили в ведомстве.

Если автобус или троллейбус оборудован кондиционером, пассажиры могут попросить водителя включить его. В Дептрансе попросили обращаться к водителю только на остановках, чтобы не отвлекать шофёра во время движения.