Матвиенко: Россия немыслима без суверенитета

«Сегодня, в условиях жесткого противостояния с Западом, мы особенно ясно понимаем, как жизненно необходим нам суверенитет и готовность его отстаивать. Точно знаем, что абсолютно уникальный, если можно так сказать, цивилизационный проект под названием Россия немыслим без суверенитета. И только все вместе, сплотившись, мы способны пройти через самые крутые переломные моменты истории, преодолеть любые вызовы. Наша сила — в стремлении и умении народов России быть и оставаться всегда единым целым!» — отметила Матвиенко.