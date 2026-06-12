Матвиенко: Россия немыслима без суверенитета

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Уникальный «цивилизационный проект» под названием Россия немыслим без суверенитета. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем России в своем канале в «Максе».
«Сегодня, в условиях жесткого противостояния с Западом, мы особенно ясно понимаем, как жизненно необходим нам суверенитет и готовность его отстаивать. Точно знаем, что абсолютно уникальный, если можно так сказать, цивилизационный проект под названием Россия немыслим без суверенитета. И только все вместе, сплотившись, мы способны пройти через самые крутые переломные моменты истории, преодолеть любые вызовы. Наша сила — в стремлении и умении народов России быть и оставаться всегда единым целым!» — отметила Матвиенко.
Принятие обществом даты 12 июня происходило постепенно, добавила она.
«Особенно мощный импульс этот процесс получил с избранием на пост главы государства Владимира Владимировича Путина. Уверена, что именно благодаря его воле, его усилиям по противодействию центробежным процессам в начале нулевых началась подлинная реализация не на словах, а на деле принципов, прописанных в Декларации независимости страны [принятой 12 июня]», — написала спикер СФ.
Актуализация этих принципов произошла на общероссийском голосовании по поправкам к конституции в 2020 году, отметила Матвиенко. Изменения в основной закон, предложенные президентом и поддержанные российским обществом, развили основные посылы Декларации о государственном суверенитете и придали им абсолютную силу, считает председатель СФ.