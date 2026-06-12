Город должен знать своих «героев»: в Красноярском крае выявили новые факты незаконного сброса мусора

Как сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин, виновных планируют привлечь к ответственности. За сброс отходов с транспортных средств вне специальных площадок предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч, для юридических лиц — от 30 тысяч рублей.