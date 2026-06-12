Город должен знать своих «героев»: в Красноярском крае выявили новые факты незаконного сброса мусора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае выявили еще два случая незаконного сброса отходов. Нарушения зафиксировали в деревне Свищево и поселке Березовка.
Материалы в краевое министерство экологии направили активисты экоинспекции Народного фронта. На записях видно, как граждане с использованием транспорта выгружают отходы в местах, не предназначенных для их размещения.
По каждому факту министерство проведет административные расследования. Специалистам предстоит установить все обстоятельства, объем и характер отходов, возможный вред окружающей среде, а также собственников земельных участков, где появились несанкционированные свалки.
Как сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин, виновных планируют привлечь к ответственности. За сброс отходов с транспортных средств вне специальных площадок предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч, для юридических лиц — от 30 тысяч рублей.
При наличии оснований министерство также рассмотрит вопрос о претензионно-исковой работе, чтобы добиться ликвидации захламления и привести территории в порядок.
Владимир Часовитин поблагодарил активистов Народного фронта за помощь в выявлении нарушителей и напомнил, что выбрасывать отходы можно только в специально предназначенных для этого местах.