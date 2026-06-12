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BMW 1998 года выпуска продают в Иркутске за 1,7 млн рублей

В Иркутске продают BMW 7-Series 1998 года выпуска с двигатель объемом 5,4 литра.

Источник: auto.drom.ru

В Иркутске выставили на продажу автомобиль BMW 7-Series 1998 года выпуска. За этот экземпляр просят 1 750 000 рублей. Объявление выставлено на одном из популярных сайтов по продаже машин.

«Автомобиль в идеальном состоянии, прошёл рейсталинг и юридически чист», — говорится в объявлении.

Эта модель машины относится к представительскому классу, а в народе её чаще называют «семёркой».

Как заявляет продавец, под капотом этого BMW скрывается мощный двигатель объемом 5,4 литра, а под капотом — 326 лошадиных сил. Автомобиль оснащен задним приводом. Всего эта машина прошла 220 тысяч километров.

Владелец авто пишет, что по городу расход составляет 16−20 литров на 100 километров, а по трассе — 10−11 литров. Продавец рассматривает торг или обмен.

Ранее в Иркутске продавали отечественный автомобиль «Жигули» 1975 года выпуска за 2,5 миллиона рублей.