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В красноярском Солнечном начали строить новый участок проспекта Молодежный

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Речь идет о расширении проспекта Молодежный на участке от улицы Ерофеевской до улицы Преображенской. Здесь появятся еще шесть полос движения: основная четырехполосная трасса и двухполосный южный проезд. Общая протяженность участка составит 700 м.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Речь идет о расширении проспекта Молодежный на участке от улицы Ерофеевской до улицы Преображенской. Здесь появятся еще шесть полос движения: основная четырехполосная трасса и двухполосный южный проезд. Общая протяженность участка составит 700 м.

Подрядчик уже приступил к земляным работам. До ввода нового объекта движение автомобилей будет идти по существующей дороге — северному проезду.

По техническому заданию на участке построят ливневую канализацию, установят наружное освещение, светофоры и остановочные пункты. Также здесь обустроят тротуары, зеленые полосы и газоны, высадят деревья и кустарники.

Как рассказал заместитель главы Красноярска — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский, проспект Молодежный станет продолжением новой дороги — дублера Енисейского тракта, который сейчас строят от улицы Авиаторов.

По его словам, этот объект входит в программу подготовки к 400-летию Красноярска и находится на особом контроле губернатора края. Вместе с проспектом Молодежным новая транспортная инфраструктура должна разгрузить Енисейский тракт на 40%, а Северное шоссе — на 20%.

Кроме того, дорога должна улучшить транспортную связь Солнечного со Взлеткой и центром Красноярска.

Завершить строительство планируют к концу 2027 года, уточнили в мэрии.