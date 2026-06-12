В красноярском Солнечном начали строить новый участок проспекта Молодежный

По его словам, этот объект входит в программу подготовки к 400-летию Красноярска и находится на особом контроле губернатора края. Вместе с проспектом Молодежным новая транспортная инфраструктура должна разгрузить Енисейский тракт на 40%, а Северное шоссе — на 20%.