Шолохов называл Будулаем. Писатель Калинин закрыл любимую собой при бомбёжке

В 13 лет Анатолий Калинин четыре дня добирался до станицы Вёшенской, чтобы хоть одним глазком увидеть своего кумира Михаила Шолохова. Спустя годы они станут лучшими друзьями, и великий автор «Тихого Дона» в шутку будет называть младшего товарища «Будулаем».
Анатолий Вениаминович закрыл любимую Александру своим телом во время бомбёжки. Этот поступок скрепил их союз больше, чем на 66 лет. 12 июня 2008 года известного российского писателя, уроженца Дона не стало… Каким Калинина запомнили современники — в материале rostov.aif.ru.
Маленький читатель.
Анатолий Калинин родился 22 августа 1916 года в станице Каменской. Уже в 10 лет он писал очерки, а в 14 — публиковался в стенгазетах. Чтобы собрать свою библиотеку, Толя продавал газеты на вокзале в Миллерово в любую погоду.
«Отец собрал внушительную коллекцию, но вмешалась война: при бомбёжке отчий дом был разрушен, а библиотека сожжена», — рассказывала rostov.aif.ru младшая дочь писателя Наталья Калинина.
Прочитав в 13 лет первые тома «Тихого Дона», Калинин сравнил роман с пламенем, оставившим «ожог» на сердце. Ему очень захотелось посмотреть на великого писателя, создавшего эпопею. Он на возах приехал из Миллерово в станицу Вёшенскую, нашел место, где жил Шолохов. Наблюдая за домом, он вскоре увидел, как Михаил Александрович вышел к почтовому ящику. Тогда Анатолий побоялся подойти к кумиру и просто смотрел на него издалека.
Позже, уже работая во всесоюзном издании журналистом, Анатолия Калинина командировали к Шолохову, чтобы сделать с ним интервью. После этого и зародилась их крепкая дружба.
Первый успех Калинину принесла повесть «Курганы», увидевшая свет в 1940 году. Критик Александр Серафимович назвал автора «молодым Шолоховым».
По воспоминаниям Натальи Калининой, начало войны застало её отца в Новочеркасске, где проживали его родители. Как и множество других мужчин, он сразу же отправился в военкомат, желая пойти на фронт добровольцем. Однако в действующую армию его не призвали — врачи обнаружили у него сердечный порок. Сам Анатолий об этом диагнозе тогда не подозревал, хотя впоследствии проблемы с сердцем мучили его до самого последнего дня.
Один из его друзей рассказывал, что Анатолий в военкомате устроил настоящий скандал, из-за чего его пришлось выводить при содействии милиции.
В итоге Анатолий всё равно добился своего — стал военным корреспондентом.
Любовь на 66 лет.
На фронте Калинин встретил свою любовь — красавицу Александру, которая работала машинисткой. За девушкой ухаживало много парней, даже известный писатель Виталий Закруткин. После того, как во время бомбёжки Анатолий Вениаминович закрыл её своим телом, она прониклась к нему тёплыми чувствами. Их брак длился 66 лет.
После войны Калинин отказался от переезда в столицу и остался в родных краях. С семьёй он поселился в хуторе Пухляковском. Дом был в плохом состоянии, без воды и света.
«Отец потратил весь гонорар за книгу на ремонт, а трофейный американский “Виллис” использовал, чтобы привозить столбы для электричества. До этого мы сидели при свечах, а он читал нам по памяти стихи Маяковского», — рассказывала дачь Наталья.
За повесть «Возврата нет», вышедшую в 1971 году, Калинин получил Горьковскую премию. Но самой известной работой писателя стал «Цыган» 1979 года. В книге главный герой Будулай умирает, но для фильма финал изменили — так сильно читатели просили оставить обаятельного цыгана в живых. Наталья помогала отцу править сценарий.
«Фильмы снимали вокруг нашего хутора, и местные жители до сих пор ищут себя в массовке», — комментировала она.
Дом Анатолия Калинина был центром притяжения. Будучи депутатом, Калинин принимал людей в своём «зелёном кабинете» — за столом под раскидистой донской тютиной (шелковицей).
«Папа очень много работал над текстами, но люди его часто отвлекали — он же депутатом был, все к нему со своими вопросами приходили. Поэтому он частенько уходил гулять по берегу Дона в одиночестве», — говорит Наталья.
В семье выросло трое детей: дочь Любовь стала заслуженной артисткой РФ, сын Сергей служил пограничником, а Наталья пошла по литературной стезе — переводила Курта Воннегута, писала биографии Чайковского и Рахманинова, основала благотворительный фонд имени отца.
Память о писателе жива и сегодня. Так, в середине нулевых в ростовской музыкальном театре состоялась премьера оперы, повествующей об обаятельном Будулае. А в хуторе Пухляковском, где снимался фильм «Цыган», ежегодно проходит фестиваль «Калининское лето», не смолкавший даже в пандемию.