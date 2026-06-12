Шолохов называл Будулаем. Писатель Калинин закрыл любимую собой при бомбёжке

По воспоминаниям Натальи Калининой, начало войны застало её отца в Новочеркасске, где проживали его родители. Как и множество других мужчин, он сразу же отправился в военкомат, желая пойти на фронт добровольцем. Однако в действующую армию его не призвали — врачи обнаружили у него сердечный порок. Сам Анатолий об этом диагнозе тогда не подозревал, хотя впоследствии проблемы с сердцем мучили его до самого последнего дня.