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Россия напомнила США о кандидатуре нового посла в Москве

Дарчиев заявил, что РФ быстро рассмотрит предложение США по послу в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона рассчитывает, что США предложат кандидатуру на пост своего посла в Москве. При этом РФ обещает изучить ее в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава дипмиссии РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Поэтому мы ждем решения американской стороны. Любой ее выбор будет рассмотрен, уверяю вас, будет рассмотрен оперативно, быстро», — сказал посол для журналистов.

По словам представителя российского посольства, в Москве рассчитывают, что у США рано или поздно появится посол в России.

Кроме этого, Дарчиев также признался, что ранее отношения между Россией и США буквально находились на нуле. Однако теперь контакты восстановились.

Посол добавил: хотя президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на восстановление двусторонних отношений, со стороны Вашингтона сохраняются проблемы, мешающие реализации духа Анкориджа.

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