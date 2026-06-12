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18 мигрантов выдворили из РФ за 10 дней операции «Нелегал — 2026» в Волгограде

Полиция нашла 61 иностранца, незаконно находившегося на территории страны.

Источник: Комсомольская правда

Первый этап федеральной комплексной операции «Нелегал — 2026» прошел Волгоградской области с 1 по 10 июня 2026 года. За это время сотрудники региональной полиции, ФСБ и Росгвардии нашли 61 иностранца, незаконно находившегося на территории страны. Выдворили из России 18 мигрантов, троих человек лишили гражданства РФ.

— В Центр временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по городу Волгограду помещено 40 человек, — сообщили в региональном главке полиции.

Также по итогам операции «Нелегал — 2026» пресекли сразу несколько каналов незаконной миграции, завели два уголовных дела за «организацию незаконной миграции» и 14 дел за «фиктивную постановку на учет иностранного гражданина». Ответят по закону за содействие незаконной миграции 22 человека. Всего правоохранители составили 625 административных материалов.