18 мигрантов выдворили из РФ за 10 дней операции «Нелегал — 2026» в Волгограде

Также по итогам операции «Нелегал — 2026» пресекли сразу несколько каналов незаконной миграции, завели два уголовных дела за «организацию незаконной миграции» и 14 дел за «фиктивную постановку на учет иностранного гражданина». Ответят по закону за содействие незаконной миграции 22 человека. Всего правоохранители составили 625 административных материалов.