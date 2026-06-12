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Угроза атаки БПЛА миновала в Волгоградской области

Объявленный накануне вечером режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области. О.

Объявленный накануне вечером режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.

О возможном налете БПЛА жителей региона предупредили в 22:52. Угроза атаки окончательно миновала ранним утром 12 июня — сообщения от РСЧС поступили на телефоны горожан в 5:48.

Без малого два часа в режиме ожидания сегодняшней ночью провел аэропорт Волгограда. О снятии ограничений в Росавиации сообщили сразу после отмены режима беспилотной опасности.

Фото Андрея Поручаева.

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