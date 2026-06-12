Футболист сборной Норвегии Холанд посетил матч финала Кубка Стэнли

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд посетил пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом». Встреча прошла в Роли (штат Северная Каролина).
Ранее ТАСС сообщал, что «Каролина» одержала победу со счетом 4:2 и повела в серии до четырех побед — 3−2.
Холанд вошел в состав сборной Норвегии на чемпионат мира, который стартовал в четверг. Команда базируется в другом городе Северной Каролины — Гринсборо. Свой первый матч на мировом первенстве норвежцы проведут в ночь на 17 июня по московскому времени против сборной Ирака.