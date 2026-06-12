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WP: Статус Илона Маска как первого в истории триллионера нуждается в уточнении

Как сообщает газета The Washington Post, присвоенный американскому предпринимателю Илону Маску статус первого в истории триллионера, полученный им в результате первичного публичного размещения акций компании SpaceX, требует уточнения.

Источник: Life.ru

Согласно расчётам WP, «на бумаге» доля Маска в SpaceX и Tesla оценивается в $1,1 трлн, однако часть этих средств предприниматель сможет получить лишь в отдалённой перспективе. Пакеты акций SpaceX стоимостью $867 млрд окупятся только при достижении амбициозной цели компании — создания колонии людей на Марсе.

Часть состояния Илона Маска сформирована не традиционной зарплатой, а пакетами акций, которые будут выплачены только после выполнения определённых задач (например, запуска космических центров обработки данных). Исключив эти активы из расчёта, состояние Маска окажется ниже порога в $1 трлн.

Напомним, согласно сообщению агентства Reuters, первичное публичное размещение акций компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, сделало его первым в истории триллионером. Его доля оценивается приблизительно в 866 миллиардов долларов. Совокупно с активами Tesla и прочими вложениями его состояние к моменту открытия торгов в пятницу превысит 1,1 триллиона долларов.

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