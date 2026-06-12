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Сплавляющихся на льдине нерп засняли на Байкале

Очаровательные кадры с отдыхающими тюленями запечатлел государственный инспектор Максим Жуков.

Источник: Без источника

IrkutskMedia, 12 июня. Нерпы устроили сплав на льдине на Байкале. Несколько тюленей вальяжно развалились на дрейфующем куске льда и с наслаждением греются в лучах летнего солнца. Судя по умиротворенному выражению на мордочках, нерпы более чем довольны таким порядком вещей и не желают ничего менять. Удивительные кадры запечатлел государственный инспектор Максим Жуков по пути во Фролихинский заказник, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Ранее агентство сообщало, что в районе посёлка Танхой директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула во время наблюдений за байкальскими нерпами снял на фотоаппарат и фотоловушку самку с двумя нерпятами у ледового логова. Съёмка проходила в 8 км от населённого пункта на льду Байкала.