Сплавляющихся на льдине нерп засняли на Байкале

IrkutskMedia, 12 июня. Нерпы устроили сплав на льдине на Байкале. Несколько тюленей вальяжно развалились на дрейфующем куске льда и с наслаждением греются в лучах летнего солнца. Судя по умиротворенному выражению на мордочках, нерпы более чем довольны таким порядком вещей и не желают ничего менять. Удивительные кадры запечатлел государственный инспектор Максим Жуков по пути во Фролихинский заказник, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Ранее агентство сообщало, что в районе посёлка Танхой директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула во время наблюдений за байкальскими нерпами снял на фотоаппарат и фотоловушку самку с двумя нерпятами у ледового логова. Съёмка проходила в 8 км от населённого пункта на льду Байкала.