Роспотребнадзор: заболеваемость коронавирусом за год снизилась в три раза

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. В 2025 году в России было зарегистрировано 342 487 случаев COVID-19, что в 3,3 раза меньше, чем годом ранее. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«В Российской Федерации в 2025 году, как и прогнозировалось, продолжилось снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Выявлено 342 487 случаев COVID-19 (в 2024 году — 1 125 289 случаев), показатель заболеваемости составил 234,36 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2024 годом заболеваемость снизилась в 3,3 раза», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что заболеваемость детского населения (0−17 лет) снизилась по сравнению с 2024 годом в 2,3 раза и составила 223,89 на 100 тыс. детского населения (в 2024 году — 522,72). Наибольшую долю заболевших COVID-19 в 2025 году составили лица в возрасте от 30 до 49 лет — 26,55% (2024 год — 26%), 50 до 64 лет — 18,7% (2024 год — 22%) и старше 65 лет — 18,39% (2024 год — 25%).
Распределение заболеваемости COVID-19 по субъектам Российской Федерации неравномерное. В большинстве регионов отмечалось снижение относительно 2024 года, из них в 80 — в два и более раз. Наибольшие показатели заболеваемости зарегистрированы в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Санкт-Петербурге.
В Роспотребнадзоре также отметили, что по итогам 2025 года в РФ против COVID-19 иммунизировано 410 448 человек, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. Наибольшее количество лиц привито в Ростовской (46 676), Свердловской (41 400), Липецкой областях (35 000), в Санкт-Петербурге (34 628), в Московской области (25 766) и в Забайкальском крае (20 402).