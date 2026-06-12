Роспотребнадзор: заболеваемость коронавирусом за год снизилась в три раза

В ведомстве уточнили, что заболеваемость детского населения (0−17 лет) снизилась по сравнению с 2024 годом в 2,3 раза и составила 223,89 на 100 тыс. детского населения (в 2024 году — 522,72). Наибольшую долю заболевших COVID-19 в 2025 году составили лица в возрасте от 30 до 49 лет — 26,55% (2024 год — 26%), 50 до 64 лет — 18,7% (2024 год — 22%) и старше 65 лет — 18,39% (2024 год — 25%).