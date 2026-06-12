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Глава Туркмении поздравил Путина с Днем России

Ашхабад и Москва эффективно сотрудничают по широкому спектру направлений, отметил Сердар Бердымухамедов.

АШХАБАД, 12 июня. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил лидеру РФ Владимиру Путину, а также председателю правительства РФ Михаилу Мишустину поздравления по случаю Дня России. Об этом сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

«Сегодня наши государства эффективно сотрудничают по широкому спектру направлений», — приводит слова Бердымухамедова газета. Глава Туркмении также выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское стратегическое партнерство будет и далее динамично развиваться.

Бердымухамедов пожелал Путину и Мишустину крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу России — благополучия и процветания.