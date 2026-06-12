Глава Туркмении поздравил Путина с Днем России

«Сегодня наши государства эффективно сотрудничают по широкому спектру направлений», — приводит слова Бердымухамедова газета. Глава Туркмении также выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское стратегическое партнерство будет и далее динамично развиваться.