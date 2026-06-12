Глава Туркмении поздравил Путина с Днем России

АШХАБАД, 12 июня. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил лидеру РФ Владимиру Путину, а также председателю правительства РФ Михаилу Мишустину поздравления по случаю Дня России. Об этом сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан».
«Сегодня наши государства эффективно сотрудничают по широкому спектру направлений», — приводит слова Бердымухамедова газета. Глава Туркмении также выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское стратегическое партнерство будет и далее динамично развиваться.
Бердымухамедов пожелал Путину и Мишустину крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу России — благополучия и процветания.