В НАТО сделали неожиданное заявление об «угрозе от России»: главком сил в Европе разбил риторику Брюсселя

Ранее президент России Владимир Путин предложил всем, кто опасается якобы «российского нападения» на НАТО, ответить себе на один простой вопрос — «Зачем?». Российский глава назвал разговоры о якобы «нападении» на Альянс не просто бредом, а сознательной провокацией, цель которой — заставить население тратить больше средств на оборону.