Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец проиграл суд соседу из-за листвы и заплатил 50 тысяч рублей

Мужчина требовал компенсацию за уборку листьев, но экспертиза показала, что дерево посажено по правилам.

Источник: Om1 Новосибирск

Житель Новосибирской области обратился в суд с иском к соседу из-за листвы, которая ежегодно падает с дерева на его участок. Истец оценил свои расходы на уборку в 30 тысяч рублей и просил обязать соседа убрать источник листопада. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Решением суда в удовлетворении требований отказано, с истца в пользу ответчика взысканы расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении.

В ходе разбирательства суд назначил две экспертизы. Специалисты установили, что дерево (черёмуха виргинская сорта Шуберт) высажено с соблюдением нормативных отступов — на расстоянии 3,19 метра от границы участков. Оно относится к низкорослым и не представляет опасности.

Суд пришёл к выводу, что истец не доказал ни факт нарушения своих прав, ни наличие убытков.