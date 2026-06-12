Новосибирец проиграл суд соседу из-за листвы и заплатил 50 тысяч рублей

Житель Новосибирской области обратился в суд с иском к соседу из-за листвы, которая ежегодно падает с дерева на его участок. Истец оценил свои расходы на уборку в 30 тысяч рублей и просил обязать соседа убрать источник листопада. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.