Новосибирец проиграл суд соседу из-за листвы и заплатил 50 тысяч рублей

Житель Новосибирской области обратился в суд с иском к соседу из-за листвы, которая ежегодно падает с дерева на его участок. Истец оценил свои расходы на уборку в 30 тысяч рублей и просил обязать соседа убрать источник листопада. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
«Решением суда в удовлетворении требований отказано, с истца в пользу ответчика взысканы расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении.
В ходе разбирательства суд назначил две экспертизы. Специалисты установили, что дерево (черёмуха виргинская сорта Шуберт) высажено с соблюдением нормативных отступов — на расстоянии 3,19 метра от границы участков. Оно относится к низкорослым и не представляет опасности.
Суд пришёл к выводу, что истец не доказал ни факт нарушения своих прав, ни наличие убытков.