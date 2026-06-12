В Новосибирске нашли латунную пуговицу от офицерского мундира

В микрорайоне Бугринский в Новосибирске нашли старинный артефакт. Во время полива клумбы струя воды вымыла из земли предмет, который сначала приняли за обычный камень. Оказалось, что это латунная пуговица от офицерского мундира Русской Императорской армии. Об этом рассказали в группе «Бугринский Комитет» в соцсети «ВКонтакте».
Предположительно, находка пролежала в земле более ста лет. Сначала предмет был полностью покрыт слоем застывшей грязи. Однако сотрудники заметили необычную форму объекта и решили очистить его. После промывки на металле проявился рисунок, хотя состояние пуговицы оказалось не идеальным. Из-за агрессивной чистки часть металла пострадала и приобрела розовый оттенок.
Музейные работники решили, что такие повреждения не мешают ценности находки, ведь они подчеркивают возраст предмета. Теперь пуговицу добавят в экспозицию Избы-музея Бугров. Эта находка подтверждает, что земля в окрестностях Тулы хранит множество исторических секретов. Посетители смогут увидеть этот осколок империи в ближайшее время.