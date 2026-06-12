В Новосибирске нашли латунную пуговицу от офицерского мундира

В микрорайоне Бугринский в Новосибирске нашли старинный артефакт. Во время полива клумбы струя воды вымыла из земли предмет, который сначала приняли за обычный камень. Оказалось, что это латунная пуговица от офицерского мундира Русской Императорской армии. Об этом рассказали в группе «Бугринский Комитет» в соцсети «ВКонтакте».