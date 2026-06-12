«Боль стала невыносимой»: Евгения Медведева перенесла операции на обеих ногах

В начале мая певица Лариса Долина рассказала о самочувствии на фоне сообщений о срочной госпитализации из-за боли в спине. По данным СМИ, в конце апреля артистке стало плохо в ее квартире в Москве. Она вызвала скорую помощь из-за «невыносимой боли в спине». Исполнительница несколько часов лежала на кровати и не могла встать.