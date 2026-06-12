«Боль стала невыносимой»: Евгения Медведева перенесла операции на обеих ногах

Фигуристка Евгения Медведева находится в одной из московских клиник. Она перенесла операцию на ногах в связи с серьезным диагнозом — деформацией стоп. Источник издания «СтарХит» сообщил, что спортсменка давно страдает из-за последствий физических нагрузок.
По его словам, в последнее время «боль стала невыносимой». Если бы Медведева не обратилась к врачам, могли бы возникнуть тяжелые осложнения.
Сейчас она находится под наблюдением специалистов, сказано в статье.
В конце мая Евгения Медведева призналась, что делала пластические операции. Она объяснила, что манипуляции с внешностью не были связаны с ее спортивным прошлым. Предположительно, к такому решению фигуристка пришла самостоятельно.
В начале мая певица Лариса Долина рассказала о самочувствии на фоне сообщений о срочной госпитализации из-за боли в спине. По данным СМИ, в конце апреля артистке стало плохо в ее квартире в Москве. Она вызвала скорую помощь из-за «невыносимой боли в спине». Исполнительница несколько часов лежала на кровати и не могла встать.