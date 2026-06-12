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В России уточнят требования к перевозке детей автобусами

Проработать вопрос поручили Минтрансу, МВД, Минпромторгу, Росстандарту и властям регионов, говорится в правительственном документе.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские власти уточнят требования к автобусным перевозкам детей, в том числе в части разработки дополнительных конструкций безопасности внутри салона. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.

Вместе с этим необходимо обеспечить соответствие автобусов установленным стандартам. Совершенствование требований коснется в том числе международных и междугородних перевозок, организованных групп перевозки детей и перевозки школьными автобусами.

Проработать вопрос поручено Минтрансу, МВД, Минпромторгу, Росстандарту и властям регионов. Отчитаться о проделанной работе в кабмин необходимо в 2028 году.