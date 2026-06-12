В России уточнят требования к перевозке детей автобусами

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские власти уточнят требования к автобусным перевозкам детей, в том числе в части разработки дополнительных конструкций безопасности внутри салона. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.
Вместе с этим необходимо обеспечить соответствие автобусов установленным стандартам. Совершенствование требований коснется в том числе международных и междугородних перевозок, организованных групп перевозки детей и перевозки школьными автобусами.
Проработать вопрос поручено Минтрансу, МВД, Минпромторгу, Росстандарту и властям регионов. Отчитаться о проделанной работе в кабмин необходимо в 2028 году.