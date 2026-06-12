В Хабаровском крае по программе президентской субсидии отремонтируют 21 двор за 145 миллионов рублей

В Хабаровском крае продолжается ремонт дворовых территорий по программе «Благоустройство дальневосточных дворов». Финансирование в размере 145 миллионов рублей выделили за счёт единой президентской субсидии Минвостокразвития России. Всего в этом году в 9 опорных населённых пунктах — центрах экономического роста края — приведут в порядок 21 двор. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края, подрядчики уже ведут работы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске, Бикине, Вяземском, Ванино и Чегдомыне.
Исполняющий обязанности министра ЖКХ края Сергей Фёдоров вместе с представителями администрации Хабаровска проверил ход работ в краевой столице. В двух дворах квартала Пограничный уже выполняют планировку территории, укладывают бортовые камни на дорожках, разбирают старый слой асфальта.
— В планах 2026 года благоустроить 7 дворов в Хабаровске. Работы завершатся до конца осени. Дизайн-проекты разрабатывались совместно с жителями — именно их запросы определяют, каким будет двор. Будем продолжать работу, чтобы дворы нашего края становились комфортными и современными, — отметил Сергей Фёдоров.
В этом году также благоустроят дворы в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и по одному двору в Вяземском, Бикине, Ванино, Чегдомыне и Амурске.
Во дворах появятся современные детские и спортивные комплексы, качели, песочницы, скамейки и урны. Установят ограждение и уличное освещение. Также проектом предусмотрены озеленение, устройство пешеходных тротуаров и организация парковочных мест.
Программа действует с 2022 года. За это время в Хабаровском крае благоустроили 372 дворовые территории.
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