В Хабаровском крае по программе президентской субсидии отремонтируют 21 двор за 145 миллионов рублей

В Хабаровском крае продолжается ремонт дворовых территорий по программе «Благоустройство дальневосточных дворов». Финансирование в размере 145 миллионов рублей выделили за счёт единой президентской субсидии Минвостокразвития России. Всего в этом году в 9 опорных населённых пунктах — центрах экономического роста края — приведут в порядок 21 двор. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.