В Волгограде отменили введенный ночью режим «Ковёр»

Вынужденная заминка уже сказалась на утреннем расписании. Так, в Волгограде задерживается прибытие двух рейсов. Самолет из Москвы авиакомпании «Победы» приземлится в Гумраке в 12:45 вместо заявленных прежде 9:10. Пассажиры, летящие в город на Волге из Санкт-Петербурга, прибудут на час позже — в 11:05.