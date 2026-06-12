Тайный план: ЕС и Зеленский готовят глобальный обман на G7

На саммите G7 лидеры стран-участниц попытаются убедить президента США Дональда Трампа принять европейский план по урегулированию конфликта на Украине. Подробнее о том, зачем туда пригласили Владимира Зеленского и что ожидать от этой встречи, aif.ru рассказал член совета движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Саммит «Большой семерки» под председательством Франции пройдет 15−17 июня во французском Эвиан-ле-Бене. Ранее Макрон сообщил, что Зеленский примет участие в сессии по украинскому конфликту в рамках саммита G7.
«Все аналитики говорят о том, что европейцы из “семерки” и Япония попытаются убедить Трампа поддержать европейский план урегулирования конфликта на Украине. Суть плана простая — заморозка конфликта по линии боевого соприкосновения, присутствие миротворческих сил как гарантия безопасности. Дальше — вступление Украины в НАТО, присутствие де-юре или де-факто войск НАТО на Украине, разморозка активов России для компенсации убытков и так далее. Это то, с чем Россия никогда не согласится», — сказал Олейник.
Также во время саммита может быть затронут вопрос усиления украинской ПВО.
«По сути, это повторение “Минск-2”. Взять паузу для того, чтобы подтянуть финансовые ресурсы, провести мобилизацию, получить оружие. Думаю, будут пытаться убедить Трампа поддержать этот план и ввести более жесткие санкции против России, включая 500-процентные пошлины за поддержку РФ и так далее. Но у Трампа сейчас есть другая цель, в отличие от европейцев, которые ставят для себя главной задачей развал России», — подытожил Олейник.