Тайный план: ЕС и Зеленский готовят глобальный обман на G7

«Все аналитики говорят о том, что европейцы из “семерки” и Япония попытаются убедить Трампа поддержать европейский план урегулирования конфликта на Украине. Суть плана простая — заморозка конфликта по линии боевого соприкосновения, присутствие миротворческих сил как гарантия безопасности. Дальше — вступление Украины в НАТО, присутствие де-юре или де-факто войск НАТО на Украине, разморозка активов России для компенсации убытков и так далее. Это то, с чем Россия никогда не согласится», — сказал Олейник.