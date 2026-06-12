Минприроды Приморья: медведицу Майку купили законно

ВЛАДИВОСТОК, 12 июня. /ТАСС/. Медведица Майка, которая жила в клетке в селе Иннокентьевка Приморского края и содержанием которой заинтересовалась прокуратура, была приобретена в 2015 году в соответствии с законодательством на тот момент. Сейчас это запрещено действующим законом, но закон обратной силы не имеет, сообщили в региональном Минприроды.
«Было выяснено, что медведица является частной собственностью, содержится у физического лица, приобретена им в 2015 году в соответствии с действующим законодательством на тот момент. На сегодняшний момент это запрещено действующим законом, но закон обратной силы не имеет», — следует из сообщения.
Там добавили, что информация направлена в природоохранную прокуратуру, Россельхознадзор, Росприроднадзор. «Вопросы, связанные с содержанием животных в неволе, не относящимся к охотничьим ресурсам, не относятся к полномочиям нашего министерства. На сегодняшний момент специалисты выехали на место. Посмотрели, медведя на месте не оказалось. Этим вопросом занимаются Росприроднадзор и полиция», — отметили в министерстве.
В министерстве отметили, что было дано поручение губернатора Приморского края Олега Кожемяко разобраться в данной ситуации. 4 июня был произведен выезд на место.
Ранее ТАСС сообщал, что волонтеры рассказали о том, что медведицу Майку увезли в неизвестном направлении.
Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура 5 июня инициировала проверку по факту содержания в клетке медведя на территории одной из организаций в селе Иннокентьевка Приморского края. Проверить условия содержания животного призвала директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В Telegram-канале она отметила, что, со слов местных жителей, медведя используют для натаскивания охотничьих собак, у него нет доступа к воде, а кормят кукурузой и комбикормом. Волонтеры заявляли, что медведица выглядит истощенной и забитой.