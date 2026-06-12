Минприроды Приморья: медведицу Майку купили законно

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура 5 июня инициировала проверку по факту содержания в клетке медведя на территории одной из организаций в селе Иннокентьевка Приморского края. Проверить условия содержания животного призвала директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В Telegram-канале она отметила, что, со слов местных жителей, медведя используют для натаскивания охотничьих собак, у него нет доступа к воде, а кормят кукурузой и комбикормом. Волонтеры заявляли, что медведица выглядит истощенной и забитой.