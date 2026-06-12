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В Омске предложили рокировку остановок

Остановка общественного транспорта «Улица Владимира Мисюрина» переедет.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Кировского административного округа вышла с инициативой о присвоении новых названий четырем остановкам общественного транспорта.

Судя по предложениям, омичей ждет рокировка остановок.

ООТ «Микрорайон Зеленая Река» на улице Дергачева переименуют в «Улица Владимира Мисюрина». При этом нынешнее место ООТ «Улица Владимира Мисюрина» упразднят. Здесь появится «Жилой комплекс “Зеленая река”».

Другие рокировки в КАО Омска затронут бульвар Архитекторов. Здесь появятся остановки «Волгоградская» и «Автоцентр “Автоплюс”».

После одобрения во всех документах, буклетах, картах придется внести правки. Во сколько обойдутся эти работы — неизвестно.