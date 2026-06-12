Губернатор Хабаровского края побывал в лагере «Мир Детства» на смене «Время юных героев»

Дмитрий Демешин посетил лагерь «Мир Детства», где стартовала первая летняя смена «Время юных героев». Бесплатная программа организована для детей участников специальной военной операции и воспитанников детских домов. Всего за лето обучение пройдут 800 человек. На первой смене сейчас 145 детей, места на август еще есть. Дети осваивают тактическую подготовку, управление дронами, сборку и разборку автоматов, метание гранат. Отдельный блок — тактическая медицина: наложение жгутов и турникетов. Также детей обучают поиску противопехотных мин с помощью металлоискателя. Один из наставников по дронам — Сергей Ерохин, бывший участник СВО, вернувшийся по ранению в конце 2024 года. «Теория детям кажется скучноватой, но, когда дело доходит до практики, все хотят попробовать сами», — рассказал инструктор. Занятия идут каждый день с утра до вечера. Вообще распорядок в лагере строгий: подъем в 7 утра, зарядка, завтрак, общий развод по отрядам, два занятия до обеда, тихий час, третье занятие, ужин. После ужина — встречи с участниками СВО, квизы и патриотическое кино. Каждый взвод из 30−40 детей закреплен за двумя инструкторами. Лагерем «Мир Детства» уже 30 лет руководит Татьяна Колесникова, сохраняя советскую и российскую систему воспитания. Хабаровский филиал Центра «Воин» организует патриотическую смену здесь третий год подряд. В конце каждого заезда проходит испытание «Путь воина», после которого отбирают детей, которые будут защищать честь Хабаровского края. Один из воспитанников первой смены — 14-летний Святослав Данилов. В лагере он уже не в первый раз. Святослав рассказал, что больше всего любит тактическую медицину. В лагерь его отправила мама, и мальчик благодарен ей за это. «Раньше я не умел собирать оружие, а теперь стремлюсь разобрать автомат за 15 секунд. В будущем хочу быть штурмовиком или командовать взводом, планирую поступать в летное училище», — сказал Святослав. Екатерина Воронина.