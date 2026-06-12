«Они сидят на лошади, но это огромный труд»: в Хабаровске впервые прошла Спартакиада Специальной Олимпиады

В Хабаровске впервые состоялись соревнования по конному спорту, где главными героями стали не лошади, а сила духа особенных детей. На базе конно-спортивного клуба «Мустанг» стартовала краевая Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту. Турнир под символичным названием «Поднимем знамя России» приурочен ко Дню страны и проходит в рамках госпрограммы «Спорт — России». В этом году в Хабаровск съехались около 20 уникальных спортсменов с ментальными особенностями. Побороться за звание лучших прибыли команды из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Сахалинской области. Главная особенность этих соревнований — «юнифайд-формат», когда наездники с интеллектуальными нарушениями выступают в одной упряжке с обычными спортсменами. В программе состязаний — эстафета с огибанием шестов, рабочая тропа, конкурный стиль и сложнейшие тесты по выездке для уровней А, CI и BI. Однако за этими терминами скрывается большее, чем просто спорт. «Эти соревнования проходят в Хабаровском крае впервые. Наша цель — сформировать сборную края, которая выступит в Ессентуках, а там уже будет отбор на всемирные летние игры Специальной Олимпиады в Чили. Это огромный толчок для ребят», — рассказала спортивный советник Специальной олимпиады по конному спорту Елена Морозова. Она пояснила, в чем секрет иппотерапии: «Кажется, что сидишь на лошадке и ничего не делаешь. Но на самом деле просто запомнить маршрут и выполнить его без ошибок — это колоссальный труд. Улучшается координация, моторика, ребята растут в умственном развитии». В конно-спортивном клубе «Мустанг» подготовка особенных спортсменов требует особой профессиональной компетенции. Янина Гордеева прокомментировала особенности работы: «Конный спорт выравнивает психо-эмоциональный фон. Дети общаются с большим животным, начинают дружить с ним. Мы подбираем лошадь под каждого всадника, устанавливаются доверительные отношения. Но поблажек в тренировках мы не делаем, растим настоящих спортсменов», — подчеркнула тренер-преподаватель клуба Янина Гордеева. Путь к пьедесталу не так уж и прост. У детей с особенностями бывают периоды спада. «В один момент ребенок просто не хочет садиться в седло. Но проходит время — и все нормализуется». Уже в сентябре лучшие наездники Хабаровского края отправятся на всероссийские соревнования в Ессентуки. Там будут названы имена тех, кто войдет в сборную России и получит путевку на главный старт следующего года — Всемирные летние игры Специальной Олимпиады в Чили. Нынешний турнир в «Мустанге» — это лишь первый шаг на длинной дистанции. Впереди у особенных спортсменов — борьба за место на международной арене, новые рекорды и, конечно, новые победы. Диана Шандова.