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«Практически согласован»: в МИД Ирана рассказали о меморандуме с США

Press TV: Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США.

Источник: Комсомольская правда

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что текст меморандума о взаимопонимании с США в целом согласован по ключевым положениям. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован», — сказал дипломат.

Багаи уточнил, что процесс согласования осложняется из-за непоследовательной позиции американской стороны.

Ранее представитель МИД Ирана называл спекулятивными заявления президента США Дональда Трампа о скором подписании соглашения. Он отмечал, что окончательных договоренностей пока не достигнуто.

Накануне глава Белого дома анонсировал нанесение сильного удара по Ирану. По его словам, в недалеком будущем силы США планируют захватить иранский остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры, чтобы взять под полный контроль нефтегазовые рынки.

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