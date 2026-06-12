«Практически согласован»: в МИД Ирана рассказали о меморандуме с США

«Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован», — сказал дипломат.
Багаи уточнил, что процесс согласования осложняется из-за непоследовательной позиции американской стороны.
Ранее представитель МИД Ирана называл спекулятивными заявления президента США Дональда Трампа о скором подписании соглашения. Он отмечал, что окончательных договоренностей пока не достигнуто.
Накануне глава Белого дома анонсировал нанесение сильного удара по Ирану. По его словам, в недалеком будущем силы США планируют захватить иранский остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры, чтобы взять под полный контроль нефтегазовые рынки.
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