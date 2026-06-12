Российские военные нарисовали флаг России на площади Красноармейска в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что военнослужащие российской группировки войск «Центр» обозначили солидарность Красноармейска с праздником.
«Военнослужащие группировки войск “Центр” в День России нанесли на асфальт одной из площадей освобождённого города Красноармейска Донецкой Народной Республики изображение флага Российской Федерации с надписью “Россия”. Акция российских военнослужащих стала ещё одним свидетельством того, что Красноармейск — российский город», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО отметили, что военнослужащими танковой группировки проведена праздничная акция в одном из парков в ДНР.
Военные группировки войск «Центр» передали местным жителям сувениры с символикой РФ.
«Акция вызывала у жителей республики ощущение праздника и напоминание о том, что Донбасс — неотъемлемая часть России», — заявили в ведомстве.
Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, в также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.