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Минобороны РФ: бойцы нарисовали флаг России на площади Красноармейска

Российские военные нарисовали флаг России на площади Красноармейска в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нарисовали флаг России на площади Красноармейска в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие российской группировки войск «Центр» обозначили солидарность Красноармейска с праздником.

«Военнослужащие группировки войск “Центр” в День России нанесли на асфальт одной из площадей освобождённого города Красноармейска Донецкой Народной Республики изображение флага Российской Федерации с надписью “Россия”. Акция российских военнослужащих стала ещё одним свидетельством того, что Красноармейск — российский город», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО отметили, что военнослужащими танковой группировки проведена праздничная акция в одном из парков в ДНР.

Военные группировки войск «Центр» передали местным жителям сувениры с символикой РФ.

«Акция вызывала у жителей республики ощущение праздника и напоминание о том, что Донбасс — неотъемлемая часть России», — заявили в ведомстве.

Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, в также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

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