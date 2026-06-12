Посол Волынкин: ученики из Туркмении примут участие в проекте «Поезд памяти»

«Хотел бы выразить благодарность туркменским друзьям за поддержку культурно-образовательного проекта “Поезд памяти”. Скоро ребята из 18 стран, включая Туркменистан, отправятся в незабываемую двухнедельную поездку по местам воинской славы времен Великой Отечественной войны. Начнется она в канун 85-й годовщины начала самой страшной войны в истории человечества. Для нас особенно ценно, что мы плечом к плечу встречаем как скорбные даты, так и поводы для совместной гордости, каким, к примеру, является 65-летие полета Ю. А. Гагарина в космос», — написал дипломат.