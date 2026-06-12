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Посол Волынкин: ученики из Туркмении примут участие в проекте «Поезд памяти»

Школьники отправятся в поездку по местам воинской славы времен Великой Отечественной войны.

АШХАБАД, 12 июня. /ТАСС/. Туркменские школьники примут участие в культурно-образовательном проекте «Поезд памяти». Об этом написал посол РФ в Туркмении Иван Волынкин в своей статье по случаю Дня России, которая опубликована в официальной газете «Нейтральный Туркменистан».

«Хотел бы выразить благодарность туркменским друзьям за поддержку культурно-образовательного проекта “Поезд памяти”. Скоро ребята из 18 стран, включая Туркменистан, отправятся в незабываемую двухнедельную поездку по местам воинской славы времен Великой Отечественной войны. Начнется она в канун 85-й годовщины начала самой страшной войны в истории человечества. Для нас особенно ценно, что мы плечом к плечу встречаем как скорбные даты, так и поводы для совместной гордости, каким, к примеру, является 65-летие полета Ю. А. Гагарина в космос», — написал дипломат.

Проект «Поезд памяти» был инициирован главами верхних палат парламентов России и Белоруссии Валентиной Матвиенко и Натальей Кочановой в 2021 году. Он проходит под эгидой Союзного государства и направлен на формирование уважительного отношения к исторической памяти и героическим подвигам предков в годы Великой Отечественной войны, развитие молодежного диалога, знакомство с культурой и традициями друг друга.

В этом году маршрут проекта будет охватывать 8 городов на территории Республики Беларусь и 5 городов на территории Российской Федерации. Состав участников — старшеклассники, ученики 10-х классов.

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