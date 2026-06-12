«Мы не можем подняться домой»: ливневку починили, а крыльца — нет

В 2025 году в Краснофлотском районе Хабаровска на улице Крещенской дома № 2 вода размыла грунт, земля ушла вниз, из-за чего лестница осела. В нескольких местах разрушилась стяжка. Зайти и выйти из подъезда для жителей стало большой проблемой. Живут тут люди старше 70 лет, многие не могут ходить без помощи трости, передвижение по улице представляет опасность, поскольку трости проваливаются в землю. Также, во дворе много детей, которые могут провалиться в ямы. «Мы зимой падали, не могли ходить», — рассказала на встрече с администрацией жительница дома Ольга Джура. «Маму я вообще не привожу уже год к себе, потому что она не поднимется по этим лестницам», — добавила соседка из второго подъезда. Житель соседнего дома Александр Холодянин обозначил еще одну проблему: «В соседнем дворе до сих пор остался мусор после первого подрядчика — глина и песок, и никто его не убрал». Главная боль жильцов — крыльца Управляющая компания оформила смету на восстановление конструкции, сумма составила 6 млн 200 тысяч рублей. Смета будет проверена, окончательное решение о сумме впереди. Деньги есть, но тратить нельзя Заместитель главы по городскому хозяйству Денис Елькин объяснил жителям: «эти крыльца относятся к общему имуществу, это частная собственность». Деньги на ремонт есть, но выделить финансирование из бюджета на восстановление крылец пока не могут. Необходимо, чтобы суд решил, за чей счет это будет восстанавливаться. Если за счет администрации — тогда появится возможность восстановить крыльца. Сами жители не смогут собрать такую сумму. Елькин обозначил чёткий план. В течение двух дней (к 12 июня) администрация ищет техническое решение о том, как безопасно предоставить возможность входить и выходить из подъезда. Через два дня они вернутся к жителям и обсудят это решение вместе с ними. Если решение жителям не понравится и администрация решится судиться с компанией, в ходе судебных разбирательств компания должна будет разобраться, как предоставить техническое решение. Если же удастся договориться в течение двух дней, тогда выберут подрядчика и сделают крыльца к 15 августа. Когда вопрос с финансированием решится, новые крыльца будут выглядеть иначе. Восстановить их в прежнем виде невозможно, поэтому они будут демонтированы. Вмешательство прокуратуры Прокуратура Краснофлотского района провела проверку по факту обрушения асфальтового покрытия вблизи дома. Помощник прокурора Татьяна Палецких сообщила, что надзорное ведомство направило в суд иск с требованием обязать администрацию Хабаровска отремонтировать ливневую канализацию и восстановить благоустройство территории. Краснофлотский районный суд удовлетворил иск в полном объеме, однако решение пока не вступило в законную силу. Ливневку починили По словам Елькина: «ливневка уже работает, воду собирает с этого микрорайона, все сделали, никаких отклонений нет». Новые проблемы: дом остался без света Но решение одной проблемы повлекло за собой создание новой. Из-за замены коллектора произошел разрыв силовых кабелей, и дом остался без электричества. Жителей обеспечили светом, но энергетики просят включить их в дорожную карту, чтобы до начала работ по благоустройству им дали время проложить новые линии и вернуть питание по постоянной и резервной схемам. Елькин утверждает, что в будущем работы по благоустройству и энергоснабжению будут проводиться параллельно друг другу. У энергетиков все материалы готовы. Подрядчик подготовит траншею и проложит кабель, после чего дом запитают по постоянной схеме — двумя кабелями: резервным и постоянным. Благоустройство двора Сейчас выбирают подрядную организацию, чтобы привести территорию в порядок. Восстановление включает не только пешеходные дорожки, но и тротуары, парковку, высадку деревьев. «Восстановим все, что раньше было, — сделаем даже лучше, чем было», — пообещал Елькин. Срок выполнения работ по благоустройству — 15 августа. Контроль прокуратуры Прокуратура держит ситуацию на контроле. По словам помощника прокурора Татьяны Палецких, администрация утверждает, что первый этап работ (починка ливневой канализации) выполнен, но документы в прокуратуру пока не предоставлены. Контракт с предыдущей подрядной организацией расторгли в апреле. Сейчас готовятся документы для заключения нового контракта с иной подрядной организацией — на проведение второго этапа, то есть благоустройства территории и асфальтирования. Итог План решения технической проблемы оформлен: ливневка работает, электричество и благоустройство синхронизированы, сроки названы — 15 августа. Юридическая часть остается открытой: 6,2 млн рублей на крыльца ждут судебного решения. Независимо от решения суда можно считать, что технический план почти выполнен, так как людей услышали и их проблемы преданы огласке. Анна Зубенко.