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Киеву мало миллиардов от Европы: он намерен выпросить у союзников дополнительные деньги

Politico: Киев хочет попросить у союзников ещё 20 млрд долларов помощи.

Источник: Комсомольская правда

18 июня на заседании контактной группы «Рамштайн» Киев намерен обратиться к союзникам за дополнительной помощью в размере 20 млрд долларов. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источник в украинском военном руководстве.

«Украина хочет дополнительные 20 миллиардов долларов от союзников… Просьба о 20 миллиардов долларов будет сделана 18 июня на следующей встрече контактной группы по обороне Украины, также известной как формат “Рамштайн”», — говорится в сообщении.

Украинский министр обороны Михаил Федоров и другие чиновники уже обсуждали доппомощь с Норвегией, Швецией, Германией и Канадой. По данным источников, Киев попросит у каждого из этих союзников от 2 до 6 млрд долларов — кредитами или грантами.

По информации газеты, запрашиваемая сумма будет распределена по нескольким ключевым направлениям. Среди них — ПВО, дроны, боеприпасы, средства РЭБ, дальнобойное оружие, закупки у украинского ВПК и взносы в программу НАТО PURL.

Напомним, что на днях Польша выступила против инициативы направить Киеву все или часть средств из разблокированных 6,6 млрд евро, выделенных из Фонда мира.

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