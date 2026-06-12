Бесплатные парковки возле домов: акимат Алматы рассматривает новые поправки

Проект был опубликован на портале «Открытые НПА» 10 июня и будет находиться на публичном обсуждении до 25 числа. Проектом предусматривается утверждение правил организации дорожного движения в городе Алматы в части, не урегулированной действующими ПДД.
«Документ устанавливает порядок организации и функционирования парковочных пространств, включая коммунальные и частные парковки, регламентирует вопросы оплаты, льготных категорий, а также бесплатного пользования парковками для жителей в радиусе до 500 метров от места проживания», — говорится в информационной записке.
Кроме того, проектом определяется порядок доставления (эвакуации) транспортных средств, их временного хранения и возврата, а также вводятся требования к специальным стоянкам. Отдельное внимание уделено регулированию размещения и использования транспортных средств индивидуальной мобильности (самокатов), включая порядок их стоянки и взаимодействия с операторами.
Еще проект регулирует вопросы установки защитных конструкций и регулирующих элементов (шлагбаумов), внедрение автоматизированных систем контроля и развитие интеллектуальной транспортной системы, направленные на повышение безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортной инфраструктурой города.
Ранее мы писали, что в Алматы планируют сделать «резидентские абонементы» на платные парковки для жителей районов, а также предоставить одно паркоместо бесплатно для каждой квартиры.