Бесплатные парковки возле домов: акимат Алматы рассматривает новые поправки

Кроме того, проектом определяется порядок доставления (эвакуации) транспортных средств, их временного хранения и возврата, а также вводятся требования к специальным стоянкам. Отдельное внимание уделено регулированию размещения и использования транспортных средств индивидуальной мобильности (самокатов), включая порядок их стоянки и взаимодействия с операторами.