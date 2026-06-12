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Полмиллиона человек посетили мероприятия в честь старта ЧМ-2026 в Мехико

За первой игрой наблюдали президент Мексики Клаудия Шейнбаум и мэр Мехико Клара Бругада.

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Около 500 тыс. жителей и гостей столицы Мексики приняли участие в массовых мероприятиях, приуроченных к открытию чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается в заявлении министерства общественной безопасности Мехико.

По данным властей, 80 тыс. иностранных и местных болельщиков присутствовали на матче открытия на стадионе Мехико и в прилегающей зоне. Еще 100 тыс. человек собрались в официальной фан-зоне на центральной площади Сокало, а 120 тыс. поклонников футбола праздновали старт турнира у монумента «Ангел Независимости» на центральной улице Пасео-де-ла-Реформа.

Кроме того, 200 тыс. зрителей посетили специальные «Футбольные фестивали», которые были организованы властями во всех 16 районах мексиканской столицы. Отмечается, что за игрой вместе с горожанами на одной из таких площадок — в спорткомплексе «Лос-Галеана» — наблюдали президент Мексики Клаудия Шейнбаум и мэр Мехико Клара Бругада.

Порядок на всех локациях обеспечивали сотрудники различных подразделений полиции Мехико, включая туристическую.

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