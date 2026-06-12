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ПВО ночью сбила более 60 БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО ночью сбили более 60 БПЛА в пяти районах Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более 60 БПЛА сбиты минувшей ночью в пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Сегодня ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более шести десятков БПЛА уничтожены в пяти районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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