ПВО ночью сбила более 60 БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более 60 БПЛА сбиты минувшей ночью в пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Сегодня ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более шести десятков БПЛА уничтожены в пяти районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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