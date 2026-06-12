Арбузный сезон открылся раньше срока

Еще только начало июня, но на рынках уже активно начали торговать арбузами. В наше время, когда любая экзотика доступа круглый год, это особо не удивляет. Но обилие полосатой ягоды заставляет насторожиться, а не опасно ли ее есть? Ведь многие с детства приучены — время арбуза август-сентябрь. А все, что куплено раньше — отрава. Так ли это разбирались корреспонденты «РГ».
Китайские арбузы — неожиданно сладкие.
До сезона, когда на хабаровских прилавках появятся местные арбузы — некрупные круглые темно-зеленые мячики, — еще два с хвостиком месяца. Но в сетевых магазинах этой ягоды полно. Практически круглый год ее поставляют соседи-китайцы. Хочешь — бери целую здоровенную полосатую «торпеду», хочешь — четвертинку. Стоит эта радость 89,90 рублей за кило.
На днях внучка, изучая фруктовое изобилие в торговой точке, остановила выбор на арбузах.
— Хорошо, — согласилась я. — Но понесешь сама.
Выискали ягодину поменьше, но и она вытянула на четыре кило. Зато оказалась ароматной и сладкой, чего я не ожидала от несезонного продукта.
Импортный арбуз против местной клубники.
В Воронеже привозные арбузы стоят от 70 до 200 рублей за килограмм. Импортируются они из Азербайджана, Ирана, Узбекистана и даже Гватемалы.
Фото: Александр Прытков\РГ.
На Центральном рынке массовой торговли арбузами не наблюдается, но их можно найти на прилавках, с которых торгуют отборными овощами и фруктами (в том числе — экзотическими) по довольно высоким ценам. Полосатая ягода из Ирана продается по 200 рублей за килограмм. Здесь же — арбузы без косточек из Гватемалы, за ту же цену. Товар, что называется, штучный — по словам продавца, за полдня работы удалось продать всего два арбуза — и это нормально, даже неплохо. К вечеру покупателей может прибавиться.
Те же иранские полосатики (на вид точно такие же, как и на Центральном рынке) можно приобрести в магазинах местной торговой сети «Центрторг» уже по 119 рублей за килограмм. Часть ягод продается половинками и четвертинками, затянутыми в пищевую пленку. В «Пятерочках» в зависимости от акций цена килограмма составляет от 130 до 160 рублей. А на Кольцовском рынке Воронежа иранские арбузы еще дешевле — по 100 рублей за килограмм. Но и здесь покупательский спрос направлен на совсем другие продукты.
На мини-рынках в спальных микрорайонах цена арбузов ниже 100 рублей — в зависимости от точки за кило просят от 70 до 90 рублей. Эти ягоды везут из Азербайджана и Ирана. Правда, маленьких арбузов нет, на прилавках лежат экземпляры от десятка килограммов. И хотя продавцы уверяют, что «арбузы — мед», покупать их никто не спешит — людей больше интересует клубника: цена на местную, наконец, упали, найти можно и по 300 рублей за килограмм.
Фото: Лев Лазаренко\РГ.
Документы не покажем.
На одном из городских рынков в спальном районе Астрахани арбузы пока продаются в единичных торговых точках. Как рассказала корреспонденту «РГ» одна из продавщиц Гульфира, ягоды, которыми она торгует, родом из Ирана и Узбекистана. Стоимость за килограмм — 100 рублей. В среднем один экземпляр выходит на 600 рублей.
На мою просьбу показать документы на продукцию она ответила уклончиво. Вместо этого женщина созвонилась по видеосвязи со своей дочерью. Та при мне разрезала арбуз. Внутри он оказался красным.
— Девушка, у меня четыре внука, — обратилась ко мне продавец. — Всей семьей едим арбузы с апреля почти каждый день. Дети очень любят. Никаких отравлений никогда не было. Могу похвалить иранские. Они всегда сладкие и спелые. Узбекские тоже неплохие.
Надо сказать, астраханские арбузы у Гульфиры совсем не в чести. Мне, как коренной астраханке, даже стало чуточку обидно.
— Это уже давно не те самые советские сорта, которые хочется есть снова и снова. Конечно, начиная с конца июля, местные арбузы есть у нас в продаже всегда. Но с ними не угадаешь: может попасться водянистый или неспелый, а вот с импортными такого не происходит, — поделилась продавец.
В одном из крупных сетевых магазинов, расположенных здесь же на рынке, я тоже нашла арбузы. Цена за килограмм ягод круглых и продолговатых сортов — 134 рубля. На мою просьбу показать документацию на них мне объяснили, что сделать это может только администратор, который сейчас вышел, но вежливо ответили, что приехали «полосатики» из Турции.
Первые астраханские арбузы появятся примерно через месяц.
Фото: Мария Соловьева\РГ.
— Сроки созревания давно сместились с конца июля на его начало. У меня в хозяйстве треть урожая — это ранние сорта. Но сейчас только первая декада июня. Такие экземпляры в принципе не могут быть из нашего региона, — пояснил корреспонденту «РГ» фермер-бахчевод Кайрат Низаметдинов.
Что касается засилья импортной бахчевой продукции, то, по его мнению, по вкусовым качествам астраханский арбуз в сезон своего созревания — с июля по начало октября — не знает себе равных. «Конкурировать мы готовы! Арбуз — это бренд региона, и марку стараемся держать», — считает Кайрат Низаметдинов.
По его словам, арбуз в Астрахани лучше покупать в конце июля или в августе. Именно тогда поспевают самые медовые сорта, напитанные жарким солнцем.
— Высаживая ранние сорта бахчевых, мы идем навстречу покупателям, которые хотят есть «деликатесы» круглогодично. Но природу не обманешь. Первый урожай отправляем в другие регионы. Астраханцы, знающие толк в этом лакомстве, его почти не покупают, — отмечает фермер.
При выборе арбузов он посоветовал выбирать экземпляры без вмятин. Важно наличие земляного пятна — это признак того, что ягода созрела на бахче. При похлопывании плода со всех сторон звук должен быть отчетливым, но не глухим и обязательно равномерным. Если где-то он меняется, значит, были погрешности при транспортировке. Внутри он может быть рыхлым или даже кислым.
Мало и дорого.
В Петербурге арбузы пока можно встретить редко, что и понятно: до основного завода этой вкусной и полезной ягоды еще далеко. Обычно «арбузный сезон» начинается во второй половине июля.
Однако импортные бахчевые на прилавках встретить можно. И здесь прежде всего речь идет о крупных сетях. «Арбузных палаток» в городе пока нет.
Предлагаются арбузы стоимостью 120−160 рублей за килограмм. Как правило, пишут «Арбуз импортный», не уточняя, из какой страны завезен. Как удалось узнать у продавцов, поток идет преимущественно из Ирана и Китая. Но могут повстречаться бахчевые из Турции, Бразилии и других стран.
Фото: Святослав Акимов\РГ.
Покупатель в отношении арбузов не очень активен, что и понятно: дорого. К тому же иранские арбузы сами по себе большие — килограммов на 8−10. То есть за одну ягодку нужно отдать больше тысячи рублей. Самые дешевые арбузы, которые удалось обнаружить, панамские, по 100 рублей килограмм.
— Арбузы — очень дорогое удовольствие в это время. Лучше уж купить килограмм черешни за 600 рублей. А в советское время арбузы стоили буквально копейки и были доступны абсолютно всем сколько угодно. Другое дело, что они были с Астрахани и других краев, ни о каких ирано-турецких и не слышали, — говорит петербурженка Ирина Степановна.
— Я два раза в этом году покупала маленькую заграничную дыню. Не сказать, что вкус — восторг, но в целом приемлем. Пока что по доступности лидирует один импортный фрукт — бананы, — отмечает Анна.
А без косточек пробовали?
На рынке в подмосковном Пушкино арбузы продаются в трех-четырех палатках. Подошла к самой дальней, спрашиваю у продавцов не славянской внешности, сколько стоит и откуда сладкая ягода.
— Арбузы иранские. Вы их сразу можете определить по характерному желтенькому стикеру, наклеенному на каждый арбуз. Продаем по 100 рублей за килограмм, — отвечает бойкий парень.
— Получается, около тысячи рублей за арбуз. Берут?
— Берут, но не очень активно.
Стоявший рядом мужчина, который выбирал черешню и клубнику, повернувшись ко мне, добавил: «Вчера купил здесь иранский арбуз. Очень сладкий!».
В другой палатке арбузов была целая горка, а рядом дыни. Эти полосатики из Узбекистана. Продают уже по 150 рублей за килограмм. И при желании готовы даже разрезать и продать половину. Сомневаюсь, что в такую жару под 30 это безопасно.
Фото: Ольга Бухарова\РГ.
У других продавцов арбузы были представлены в ассортименте: обычные и без косточек. И те, и другие из Ирана. Первые стоят по 150 рублей за килограмм, бескосточковые (они темно-зеленые и без полосок) — по 350 рублей за килограмм.
Пока была на рынке, не увидела, чтобы кто-то выбирал арбуз. К выходным брали в основном клубнику, черешню, персики и нектарины, овощи и зелень. Вот и я, обойдя весь рынок, купила двухкилограммовый ящичек с клубникой, который обошелся мне в 500 рублей.
Безопасно ли покупать арбузы в июне?
Многие опасаются, что сверхранние арбузы обязательно будут напичканы нитратами. Но по словам экспертов? за импортные арбузы как раз можно быть спокойными.
— У нас строгий фитосанитарный контроль на границах. Так что ничего ужасного они не содержат. Я бы даже сказал, что импортная плодоовощная продукция в целом может быть и безопаснее местной, которую не всегда и проверяют. И какие они ранние? В Иране урожай арбузов можно собирать три-четыре раза в год. Другое дело, что фрукты, привозимые издалека, могут быть менее вкусны, чем те, которые выращены в зоне относительной доступности. Просто потому, что выбираются сорта, которые могут долго лежать, не портясь, и которые лучше переносят длительную транспортировку, — считает сопредседатель Союза потребителей РФ Анатолий Голов.
Как пояснили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жалоб на арбузы от населения в этом году не поступало. Санитарные врачи предупредили: лучше не покупать арбуз «на вырез», а также половинку или четвертинку ягоды. Кстати, продавать арбуз кусками вообще запрещено. Потому что нельзя гарантировать соблюдении санитарии — вдруг какая бактерия попадет с корки или с ножа.
Самое важное — арбузы нужно покупать только в официальных точках продаж. Чтоб было кому в случае чего претензии предъявить.