Арбузный сезон открылся раньше срока

На Центральном рынке массовой торговли арбузами не наблюдается, но их можно найти на прилавках, с которых торгуют отборными овощами и фруктами (в том числе — экзотическими) по довольно высоким ценам. Полосатая ягода из Ирана продается по 200 рублей за килограмм. Здесь же — арбузы без косточек из Гватемалы, за ту же цену. Товар, что называется, штучный — по словам продавца, за полдня работы удалось продать всего два арбуза — и это нормально, даже неплохо. К вечеру покупателей может прибавиться.