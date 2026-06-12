Онколог сказал, сколько времени проходит в Беларуси от подозрения на рак до принятия решения о его лечении

Директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков сказал в эфире телеканала ОНТ, сколько времени должно пройти от подозрения на рак до принятия решения о его лечении.
Так, специалист обозначил, что этот срок составляет около месяца.
«Иногда бывают более сложные задачи, когда требуется какое-то молекулярно-генетическое исследование или более сложное инструментальное исследование, — тогда путь может быть дольше», — заметил Поляков.
Также он сказал, что при поставленном диагнозе «лечение может начинаться не всегда максимально быстро в ряде случаев».
«Поскольку это все-таки не экстренная медицина, а плановая. Есть опухоли, которые вы можете прооперировать и через месяц, и с ними за месяц или через два ничего не произойдет. А есть то, что мы должны госпитализировать максимально быстро, поскольку понимаем, что здесь уже процесс зашел далековато, и человека надо начать лечить тем или иным способом. А есть уже свершившийся факт, когда все уже запустилось так далеко, что две-три недели действительно ничего не решат», — пояснил подходы онколог.
Важная роль тут, по словам Сергея Полякова, у онкологической поликлиники, чтобы максимально сократить сроки ожидания. Специалист сказал:
«Мы в онкологии, по сути дела, получаем некий готовый продукт, если так можно выразиться, когда у пациента уже поставлен диагноз, и мы его должны лечить. Или он пришел с подозрением, и мы доводим это дело до конца. Но большая часть нагрузки ложится на всю систему здравоохранения: на врачей общей практики, отоларингологов, стоматологов, урологов и так далее. И, конечно, это большая нагрузка».
Также белорусский онколог сказал, правда ли, что стресс приводит к раку, и поделился соображениями, стоит ли лечить рак за границей.
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