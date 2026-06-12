Онколог сказал, сколько времени проходит в Беларуси от подозрения на рак до принятия решения о его лечении

«Поскольку это все-таки не экстренная медицина, а плановая. Есть опухоли, которые вы можете прооперировать и через месяц, и с ними за месяц или через два ничего не произойдет. А есть то, что мы должны госпитализировать максимально быстро, поскольку понимаем, что здесь уже процесс зашел далековато, и человека надо начать лечить тем или иным способом. А есть уже свершившийся факт, когда все уже запустилось так далеко, что две-три недели действительно ничего не решат», — пояснил подходы онколог.