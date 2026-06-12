В Хабаровском крае земля уже приняла большую часть посевов

На полях сейчас самый напряжённый и важный этап сезона. Земля уже приняла основные культуры, и аграрии завершают сев сои, а также доводят до конца посадку овощей. Всего в этом году под сельскохозяйственные культуры в крае отведено около 65 тысяч гектаров.