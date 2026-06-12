В Хабаровском крае земля уже приняла большую часть посевов

В Хабаровском крае завершается посевная кампания. По данным краевых властей, сельхозпроизводители уже выполнили около 77% запланированных работ, — сообщает министерство сельского хозяйства региона.
На полях сейчас самый напряжённый и важный этап сезона. Земля уже приняла основные культуры, и аграрии завершают сев сои, а также доводят до конца посадку овощей. Всего в этом году под сельскохозяйственные культуры в крае отведено около 65 тысяч гектаров.
В работе задействовано порядка 700 единиц техники — от тракторов до посевных комплексов. Машины идут по полям почти без остановки, чтобы уложиться в погодное окно и завершить сезон вовремя.
Уже посеяны зерновые, соя, картофель, овощные и кормовые культуры. Наиболее активно работы ведутся в нескольких районах края, где посевная уже близка к завершению.
По оценке специалистов краевого минсельхоза, в этом году аграрии идут с опережением графика примерно на 2,5 тысячи гектаров по сравнению с прошлым сезоном. Это позволяет рассчитывать на стабильный и ровный урожай.
В ведомстве отмечают, что в ближайшие недели посевная в регионе будет полностью завершена. Дальше — ожидание всходов и первый тихий разговор земли с летом.
Государственная поддержка сельхозпроизводителей в крае продолжается. В 2026 году на агротехнологические работы и сопутствующие меры предусмотрено 85 миллионов рублей.