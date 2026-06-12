Народные приметы на 13 июня: чего нельзя делать в день Еремея Распрягальника?

13 июня православные вспоминают апостола от семидесяти Ермия Далматского и мученика Ермия Команского. В народном календаре дата названа в их честь — Еремеев день. На Руси его также именовали Распрягальником или Бобовником.
Несколько столетий назад с 13 июня люди связывали немало примет и строгих запретов. Сегодня расскажем, как нужно вести себя в этот день, согласно представлениям наших предков, чтобы избежать бед и привлечь удачу.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 13 июня: что нельзя делать.
В Еремеев день на Руси существовал строжайший запрет, связанный с лошадьми. Не разрешалось запрягать коней, надевать на них седло или использовать для каких-либо работ. Наши предки верили: если ослушаться, лошадь тяжело заболеет и даже может погибнуть. Все дальние поездки и дела, требовавшие перевозки грузов, старались перенести на другой день.
Категорически запрещалось продолжать посевные работы после 13 июня. Считалось, что семена не успеют взойти и погибнут, а значит, хорошего урожая не видать. «Севу край — коня распрягай», — говорили в старину.
Не рекомендовалось заниматься рукоделием — шить, вязать, прясть. Существовало поверье, что ничего путного из этого не выйдет, а время будет потрачено впустую.
Запрещалось сквернословить, ссориться и спорить с близкими. Даже небольшая размолвка в этот день может якобы привести к затяжному конфликту.
Не следовало поднимать с земли найденные вещи, особенно булавки. В старину их часто использовали как обереги от сглаза — подняв чужую, можно было обратить на себя весь накопившийся негатив и навлечь порчу.
В этот день нельзя было подходить к водоёмам, купаться и даже смотреться в воду. На Руси верили, что 13 июня русалки особенно опасны — они могут утащить на дно даже того, кто всего лишь заглядится на своё отражение.
Запрещалось пугать людей и животных. Бытовало мнение, что страх жертвы перейдёт к виновнику и навсегда лишит покоя. По этой же причине не рекомендовалось громко кричать и шуметь.
Нельзя было выезжать в дальнюю дорогу и начинать путешествие. Нарушившего запрет ждали финансовые трудности, проблемы со здоровьем и неприятности в пути.
Наконец, на Руси строго-настрого запрещали выбрасывать мусор 13 июня. Вместе с ним, согласно поверьям, можно было выкинуть удачу и достаток.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 13 июня: что можно делать.
В стародавние времена день считался удачным для любого труда. Особое внимание 13 июня на Руси уделяли лошадям. Их досыта кормили, причесывали, водили на водопой. Несколько столетий назад также было принято украшать их гриву лентами и петь им песни.
В этот день крестьяне продолжали сажать горох, фасоль и бобы. Отсюда и второе народное название праздника — Еремей Бобовник.
Обязательное блюдо даты — каравай. Эта выпечка, символизирующая солнце, была на столах во многих избах, правда, готовили ее по разным рецептам.
В Еремеев день наши предки слушали кукушку. Считалось, что если она закукует до завершения посевных работ, год окажется неурожайным.
Женщины в этот день отправлялись в лес собирать лекарственные травы — поговаривали, что растения, сорванные 13 июня, обладают особой целебной силой. Также было принято наблюдать за кустами малины — если она зацвела, значит, лето вступило в полную силу.
Крестьяне обходили поля и оставляли угощения для Полевика — духа, который, по поверьям, охранял посевы. В ров на меже бросали яйца или яблоки (обязательно поднятые с земли, а не сорванные с ветки) и даже старого петуха, чтобы задобрить хозяина полей и получить богатый урожай. Этот ритуал появился задолго до Крещения Руси.
Сон в ночь с 12 на 13 июня в народе считался вещим и якобы мог указать человеку на его жизненный путь.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 13 июня.
Хорошая, солнечная погода 13 июня — к богатому урожаю пшеницы и овса. Крестьяне радовались ясному дню, зная, что зерновых будет с избытком.
Дождь в этот день — примета неблагоприятная: считалось, что урожай будет скудным, а зима — лютой и морозной. В старину даже сложили поговорку: «На Еремея непогода — всю зиму промаешься».
Если кукушка громко и часто кукует — жди тёплой и устойчивой погоды. А если птица молчит — к перемене погоды.
Обильная роса утром — к солнечному и жаркому дню. Если же вечером росы нет, а трава сухая — завтра пойдёт дождь.
Много кузнечиков на лугах — к засушливому лету.
Тёплая ночь — к богатому урожаю овощей.
Листья папоротника закручиваются вниз — к теплу, распрямляются — к похолоданию.
Если шиповник закрыл цветы до наступления вечера — быть дождю на следующий день.
Именинники 13 июня.
В этот день именины празднуют Евсевий, Евстафий, Поликарп, Роман, Харлампий и Христина.