«Мы себя любим и оберегаем от движений»: врач объяснила, почему болят колени и спина

Малоподвижный образ жизни — главная причина болей в суставах и спине. Эту тему прокомментировала заведующая физио-терапевтическим отделением саратовской городской больницы № 9 Ольга Кандаурова, пишет телеканал «Саратов 24».
По словам врача, когда человек двигается, кровь быстрее поступает к голове, работа сосудов улучшается, а гормональный фон приходит в норму. В моменты стресса вырабатывается кортизол, но при движении этот гормон потребляется мышцами и перестает отравлять организм. Именно поэтому в тяжелые моменты люди инстинктивно начинают ходить из угла в угол.
Кандаурова подчеркнула, что движение — лучшее средство от усталости, особенно умственной. Желание после работы полежать с телефоном или телевизором приводит к гиподинамии, которая только ухудшает состояние. Даже больным родственникам не нужно создавать полный покой — как только человек может пошевелить хотя бы одной мышцей, он должен это делать.
«Почему сейчас у всех болят колени, плечи, спина? Мы себя любим и оберегаем от движений. Лишний раз не ходим, не встаем. Передвигаемся на транспорте, домашние дела перекладываем на гаджеты», — объяснила врач. Она также предостерегла от увлечения вибротренажерами: они не заменят реальную работу мышц.
При этом Кандаурова не советует фанатично стремиться к 10 тысячам шагов в день — научных обоснований этой цифры никто не видел. Главное, по ее мнению, — просто больше двигаться: ходить пешком, подниматься по лестницам, вставать за предметами вместо того, чтобы тянуться с места.
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