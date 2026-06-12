«Мы себя любим и оберегаем от движений»: врач объяснила, почему болят колени и спина

Кандаурова подчеркнула, что движение — лучшее средство от усталости, особенно умственной. Желание после работы полежать с телефоном или телевизором приводит к гиподинамии, которая только ухудшает состояние. Даже больным родственникам не нужно создавать полный покой — как только человек может пошевелить хотя бы одной мышцей, он должен это делать.