Хабаровчанам предлагают определить будущее системы образования региона

16 июня в Хабаровске на профильном мероприятии обсудят новую стратегию развития системы образования края, которая должна охватить период до 2030 года с перспективой до 2036 года. В обсуждении примут участие представители органов власти, родители, учителя, студенты, а также другие жители региона. Для этого разработали чат-бот в мессенджере MAX, где можно оставить свое мнение, предположение или задать вопрос. «Первый проект стратегии был представлен на расширенном заседании коллегии министерства образования и науки края 13 февраля. Затем по поручению губернатора проведено широкое общественное обсуждение. В итоге от жителей края и организаций поступило 142 предложения, которые были учтены при доработке стратегии и плана мероприятий по ее реализации», — прокомментировали в министерстве образования и науки края. Посмотреть трансляцию стратегической сессии смогут все желающие на RUTUBE-канале правительства края.