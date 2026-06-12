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Хабаровчанам предлагают определить будущее системы образования региона

16 июня в Хабаровске на профильном мероприятии обсудят новую стратегию развития системы образования края, которая должна охватить период до 2030 года с перспективой до 2036 года. В обсуждении примут участие представители органов власти, родители, учителя, студенты, а также другие жители региона. Для этого разработали чат-бот в мессенджере MAX, где можно оставить свое мнение, предположение или.

16 июня в Хабаровске на профильном мероприятии обсудят новую стратегию развития системы образования края, которая должна охватить период до 2030 года с перспективой до 2036 года. В обсуждении примут участие представители органов власти, родители, учителя, студенты, а также другие жители региона. Для этого разработали чат-бот в мессенджере MAX, где можно оставить свое мнение, предположение или задать вопрос. «Первый проект стратегии был представлен на расширенном заседании коллегии министерства образования и науки края 13 февраля. Затем по поручению губернатора проведено широкое общественное обсуждение. В итоге от жителей края и организаций поступило 142 предложения, которые были учтены при доработке стратегии и плана мероприятий по ее реализации», — прокомментировали в министерстве образования и науки края. Посмотреть трансляцию стратегической сессии смогут все желающие на RUTUBE-канале правительства края.